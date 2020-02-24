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Украинцев в Китае обеспечивают всем необходимым – МИД

15:30
Украинцев в Китае обеспечивают всем необходимым – МИД - фото 1
Украинцев в Китае обеспечивают всем необходимым – МИД

Украинских граждан, пребывающих на территории Китая, обеспечивают всем необходимым.

Новые Санжары: МОЗ запретил помогать эвакуированным

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР.

"Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но которые не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля, в том числе, по вопросам поселения, питания, решения бытовых нужд и пр.", - говорится в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули, что всестороння помощь нашим гражданам оказывается не только со стороны украинских дипломатов, но и местных властей.

Украинцев в Китае обеспечивают всем необходимым – МИД - фото 196295

Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий. Однако оставался нерешенным один вопрос: кто виноват в беспорядках?

На данный момент официальная версия гласит, что протесты в Новых Санжарах возникли из-за плохой проинформированности населения о коронавирусе и провокаций со стороны определенных политсил. Больше об этом читайте здесь.

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