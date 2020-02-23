Скалецкая расстроена, что не смогла победить короноавирус брифингами

Скалецкая нашла виновных, а сама все делала правильно (так она думает)

Министр здравоохранения Зорна Скалецкая дала из добровольного заточения на обсервацию (не путать с карантином) в Новых Санжарах интервью “Немецкой волне”.

В нем Зоряна Скалецкая попыталась оправдаться за провал государственной политики по информированию граждан страны об угрозе китайского коронавируса.

Чиновница быстро нашла виновных и обвинила в свое провале… СМИ.

Скалецкая заявила, что не знает, почему брифинги Минздрава на тему коронавируса COVID-19 “плохо расходились" в СМИ.

"Первое, что скажу: информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и о состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как будем проводить эвакуацию... Мы делали довольно много брифингов. Хотя всегда можно сказать, что их было мало. Но меня всегда удивляло, почему в медиа они расходились так плохо. То есть никому не было интересно превентивно информировать население, а каналы информирования, такие как пресс-конференции, пресc-брифинги или сайт, не все заходят и читают. Вторая история: мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры, но то, что люди говорили на улице – что надо сжечь, что все вымрут... Это не то, что мы говорили. Это явно было втягивание людей в странные сообщения, которые неизвестно кем передавались", - сказала министр и сказанное очень похоже не перекладывание с больной головы на здоровую.

Сейчас Скалецкая пытается все изменить, изолировав посредством обсервации себя, в том числе - и от брифингов. А тем времени коронавирус уже свирепствует в Италии. Там умерли двое людей, более сотни заражённых и тысячи на карантине, отменены массовые мероприятия в двух провинциях, а показ мод на Неделе в Милане проходят без зрителей.