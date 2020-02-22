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Паника в Новых Санжарах: Аваков нашел "организаторов"

13:30
Паника в Новых Санжарах: Аваков нашел "организаторов" - фото 1
Паника в Новых Санжарах: Аваков нашел "организаторов"

Глава МВД Арсен Аваков рассказал, кому выгодна паника в Новых Санжарах.

В полиции признали, что большинство агрессивных "санжарцев" были приезжими титушками

Свои подозрения министр озвучил в эфире шоу "Свобода слова".

"Да, у определенных людей была истерика. У кого-то был испуг, у кого-то был страх, а страх, как известно, убивает разум. А кто-то на этом пытался греться. Имею ввиду будущие парламентские выборы или даже собственные корыстные интересы", - заявил Аваков и подчеркнул, что ему известно больше информации.

Паника в Новых Санжарах: Аваков нашел 'организаторов' - фото 196222

Отметим, что во время выяснения обстоятельств протестов было установлено, что часть протестующих ранее участвовала в акциях против аграрной реформы в Украине. У многих блогеров возникло подозрение, что сам Арсен Аваков и является организатором беспорядков в Новых Санжарах.

Эту теорию частично подтверждает активность "аваковского пула", который уже далеко не первый день создает образ главы МВД, как едва ли не единственного волевого политика в Украине.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Подробнее об этом читайте здесь.

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Арсен Аваков МВД Новые Санжары Новости Украина
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