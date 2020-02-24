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Новые Санжары: МОЗ запретил помогать эвакуированным

09:30
Новые Санжары: МОЗ запретил помогать эвакуированным - фото 1
Новые Санжары: МОЗ запретил помогать эвакуированным

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать еду лицам, находящихся на карантине в Новых Санжарах.

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Об этом заявил замглавы МОЗ Виктор Ляшко.

"Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - отметил чиновник.

Напомним, 20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий. Однако оставался нерешенным один вопрос: кто виноват в беспорядках?

На данный момент официальная версия гласит, что протесты в Новых Санжарах возникли из-за плохой проинформированности населения о коронавирусе и провокаций со стороны определенных политсил. Больше об этом читайте здесь.

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Укринформ
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