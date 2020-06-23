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Украина вошла в список "опасных стран" из-за COVID-19

Вчера, 22:30
Украина вошла в список "опасных стран" из-за COVID-19 - фото 1
Украина вошла в список "опасных стран" из-за COVID-19

Украина вошла в список опасных стран из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом говорится в статистике, опубликованной МОЗ.

За основу антирейтинга было взято количество количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Первую тройку лидеров составляют Катар (675), Французская Гвинея (504,3) и США (378). Показатель Украины более оптимистичен (46,8), но до безопасной черты (39,9) он все же не дотягивает.

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказываться от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.

По данным МОЗ, на сегодняшний день лишь 10 областей Украины готовы к ослаблению карантинных норм.

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