Харьковчане заблокировали больницу для больных COVID-19: Что творится?

Харьковчане заблокировали больницу для больных COVID-19: Что творится?

В понедельник, 22 июня, "чернобыльцы" заблокировали Харьковский областной диспансер радиационной защиты. Протестующие выступают против приема больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Cуспильне".

Несколько десятков человек держат плакаты с надписями "Руки прочь от Чернобыльской больницы. Харьков", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины".

По мнению протестующих, больница не приспособлена для лечения зараженных COVID-19.

"Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу. Мы не говорим, что они не люди, они тоже люди, их нужно обследовать, лечить, но этот диспансер не приспособлен для того, чтобы коронавирусных больных здесь лечить. Он в центре города! Мы против такого решения властей ", - cказал один из митингующих.

Напомним, что…

20 февраля 2020 г. в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.