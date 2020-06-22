Взрыв дома на Позняках Карантин в Украине Вторая мировая война война на Донбассе Досье

Харьковчане заблокировали больницу для больных COVID-19: Что творится?

13:30
Харьковчане заблокировали больницу для больных COVID-19: Что творится? - фото 1
Харьковчане заблокировали больницу для больных COVID-19: Что творится?

В понедельник, 22 июня, "чернобыльцы" заблокировали Харьковский областной диспансер радиационной защиты. Протестующие выступают против приема больных коронавирусом.

"Мы против!": Депутаты Новых Санжар обратились к Зеленскому

Об этом сообщает "Cуспильне".

Несколько десятков человек держат плакаты с надписями "Руки прочь от Чернобыльской больницы. Харьков", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины".

Харьковчане заблокировали больницу для больных COVID-19: Что творится? - фото 201763

По мнению протестующих, больница не приспособлена для лечения зараженных COVID-19.

"Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу. Мы не говорим, что они не люди, они тоже люди, их нужно обследовать, лечить, но этот диспансер не приспособлен для того, чтобы коронавирусных больных здесь лечить. Он в центре города! Мы против такого решения властей ", - cказал один из митингующих.

Харьковчане заблокировали больницу для больных COVID-19: Что творится? - фото 201764

Напомним, что…

20 февраля 2020 г. в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Чернобыль Пандемия коронавируса Харьков протест
Суспильне
Другое на тему
Киев согласен выделить 30 млн грн компенсаций за взрыв на Позняках - фото 1
Киев заплатит миллионы гривен за взрыв на Позняках
16:30
Зеленский согласился заплатить штраф за кофе в Хмельницком: Но есть условие - фото 1
Зеленский раскошелится за кофе в Хмельницком: Но есть условие
15:30
Взрыв на Позняках: Спасатели ищут двух пропавших - фото 1
Взрыв дома на Позняках: Спасатели ищут двух пропавших
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
11:30
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
11:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00