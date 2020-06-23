В МОЗ рассказали, где в Украине можно ослабить карантин

В МОЗ рассказали, где в Украине можно ослабить карантин

Отечественный Минздрав перечислил области Украины, готовые к дальнейшему ослаблению карантина.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - говорится в сообщении.

Согласно МОЗУ, этим требованиям соответствуют лишь 10 областей Украины, а именно: Винницкая, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и г. Киев.

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказываться от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.

17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал, что эпидемиологическая ситуация в стране вызывает значительные опасения и правительство вынуждено продлить карантин до 31 июля.

19 июня глава Кабмина заявил о начале второй волны эпидемии COVID-19 в стране