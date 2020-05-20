СOVID-19 в Украине: Волна пандемии резко поползла вверх

Пандемия СOVID-19 в Украине: Волна зараженных резко поползла вверх

В среду, 20 мая, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине и она является не очень утешительной.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"По состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая", - говорится в сообщении.

Отметим, что сутками ранее в Украине было зафиксировано 260 новых случаев заражения, что при сравнении с сегодняшними данными позволяет говорить о возобновлении темпов роста количества зараженных COVID-19.

Напомним, 20 мая Кабинет министров Украины проведет заседание об ослаблении карантинных мер в стране. Если члены правительства удостоверятся в улучшении эпидемиологической ситуауции, в Украине снова заработают детские сады, общественный транспорт и отели.

Кроме того Кабмин продолжает вести переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения.