Маска, перчатки и дистанция: Кличко назвал условия для проезда в метро после запуска

Метро готовится принимать пасажиров

На станциях столичной подземки уже расчертили разметку для соблюдения дистанции пассажирами. Правда, как именно люди будут придерживаться рекомендованных двух метров в вагонах, остается загадкой.

Во вторник, 19 мая, мэр Киева Виталий Кличко объявил о том, что пользоваться метрополитеном в случае его открытия можно будет только при выполнении определенных условий.

Помимо оплаты за проезд, жители столицы будут обязаны входить в поздемку в маске и перчатках. При этом на перронах и возле касс нужно соблюдать дистанцию.

- Я призываю всех не пользоваться метро без необходимости после восстановления его работы. Это касается и общественного транспорта в целом. Нужно понимать, что, заходя в общественный транспорт, вы попадаете в зону риска. В метрополитене мы уже разметили дистанцию, которую необходимо соблюдать при подходе к кассам и на перронах. И призываем всех соблюдать ключевые правила безопасности, - заявил Кличко.

Судя по словам градоначальника, внутри вагонов правил по соблюдению дистанции придерживаться будет не обязательно. Впрочем, с учетом пассажиропотока, который обрушится на метро, не подходить друг к другу люди вряд ли смогут чисто физически.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство рассматривает варианты открытия метро в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая. Запускать траспортные артерии планируют, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

Как известно, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 18876 заразившегося COVID-19. 548 человек скончались, а 5632 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая, после чего в большинстве своем о каких-то мерах предосторожности люди просто забыли.