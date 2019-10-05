Формула Штайнмайера Авиакатастрофа АН-12 Павел Шаройко Владимир Зеленский война на Донбассе

Украина пустит поезда в "ЛДНР". Но это не точно

18:00
Украина пустит поезда в "ЛДНР". Но это не точно - фото 1
Украина пустит поезда в "ЛДНР". Но это не точно

Глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения с оккупировнными районами Донбасса.

Боевики "ДНР" "пообещали" поезда в Москву - РосСМИ

Об этом дипломат заявил в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Комментируя завершение строительства моста в Станице Луганской, Пристайко заявил, что это не "мелочь" и пообещал, что вскоре на Донбассе "будут следующие мосты, следующие переходные пункты".

"Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать", - заявил Вадим Пристайко.

См. с 1:32:00

Отметим, что вопрос о сообщении между Украиной и оккупированными территориями поднимался уже не раз. Не так давно прошел слух об организации легальных рейсов в сторону Крыма, однако министр инфраструктуры Владислав Криклий это отрицает.

Такой же вопрос возникал и в связи с возобновлением авиаперелетов в Россию. Что же ответила Команда Зе?

Напомним, наследник Омеляна "отменит" гиперлуп. Раскрыты детали.

Наследник Омеляна "отменит" гиперлуп. Раскрыты детали
https://beztabu.net/novosti_t4952
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
поезд ДНР "ЛНР" Вадим Пристайко МИД Украины Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Вятровичу нашли замену. Кто это? - фото 1
Вятровичу нашли замену. Кто это?
10:30
Богдан Яременко и "Слуги народа" уже не хотят обсуждать закон об ОРДиЛО с народом - фото 1
"Слуги народа" и Зеленский будут согласовывать с оккупантами закон об особом статусе
Вчера, 18:00
Когда был депутатом, а потом что-то принулыл - фото 1
Возмездие замедленного действия: Пашинскому вручили подозрение
Вчера, 16:52
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
Вчера, 10:05
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
03 октября, 16:30
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...