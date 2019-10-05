Украина пустит поезда в "ЛДНР". Но это не точно
Глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения с оккупировнными районами Донбасса.
Об этом дипломат заявил в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Комментируя завершение строительства моста в Станице Луганской, Пристайко заявил, что это не "мелочь" и пообещал, что вскоре на Донбассе "будут следующие мосты, следующие переходные пункты".
"Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать", - заявил Вадим Пристайко.
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Отметим, что вопрос о сообщении между Украиной и оккупированными территориями поднимался уже не раз. Не так давно прошел слух об организации легальных рейсов в сторону Крыма, однако министр инфраструктуры Владислав Криклий это отрицает.
Такой же вопрос возникал и в связи с возобновлением авиаперелетов в Россию. Что же ответила Команда Зе?
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