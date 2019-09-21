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Наследник Омеляна "отменит" гиперлуп. Раскрыты детали

15:00
Наследник Омеляна "отменит" гиперлуп. Раскрыты детали - фото 1
Наследник Омеляна "отменит" гиперлуп. Раскрыты детали

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий решил отказаться от идеи Владимира Омеляна построить гиперлуп.

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Об этом он рассказал СМИ.

"Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще", - заявил Криклий и тут же отчитался о своих планах на будущее.

Наследник Омеляна 'отменит' гиперлуп. Раскрыты детали - фото 188178

Владислав Криклий

"В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям", - подчеркнул министр.

Отметим, что в 2018 г. экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян не на шутку загорелся идеей гиперлупа.

Наследник Омеляна 'отменит' гиперлуп. Раскрыты детали - фото 188177

По его мнению, столь амбициозный проект можно было воплотить в жизнь за 5-10 лет. Столь необычные уже экс-министра притязания не на шутку повесилили общественность.

Наследник Омеляна 'отменит' гиперлуп. Раскрыты детали - фото 188186

До конца своей каденции многие противники Омеляна иначе как с этим видом транспорта и не ассоциировали.

Напомним, Омеляну предъявили обвинение: за что его "накажут".

 

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Владислав Криклий Владимир Омелян Министерство инфраструктуры Новости Украина
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