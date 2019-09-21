Наследник Омеляна "отменит" гиперлуп. Раскрыты детали

Наследник Омеляна "отменит" гиперлуп. Раскрыты детали

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий решил отказаться от идеи Владимира Омеляна построить гиперлуп.

Об этом он рассказал СМИ.

"Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще", - заявил Криклий и тут же отчитался о своих планах на будущее.

Владислав Криклий

"В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям", - подчеркнул министр.

Отметим, что в 2018 г. экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян не на шутку загорелся идеей гиперлупа.

По его мнению, столь амбициозный проект можно было воплотить в жизнь за 5-10 лет. Столь необычные уже экс-министра притязания не на шутку повесилили общественность.

До конца своей каденции многие противники Омеляна иначе как с этим видом транспорта и не ассоциировали.

Напомним, Омеляну предъявили обвинение: за что его "накажут".