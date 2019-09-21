Наследник Омеляна "отменит" гиперлуп. Раскрыты детали
Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий решил отказаться от идеи Владимира Омеляна построить гиперлуп.
Об этом он рассказал СМИ.
"Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще", - заявил Криклий и тут же отчитался о своих планах на будущее.
Владислав Криклий
"В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям", - подчеркнул министр.
Отметим, что в 2018 г. экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян не на шутку загорелся идеей гиперлупа.
По его мнению, столь амбициозный проект можно было воплотить в жизнь за 5-10 лет. Столь необычные уже экс-министра притязания не на шутку повесилили общественность.
До конца своей каденции многие противники Омеляна иначе как с этим видом транспорта и не ассоциировали.
Напомним, Омеляну предъявили обвинение: за что его "накажут".