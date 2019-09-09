Боевики "ДНР" "пообещали" поезда в Москву - РосСМИ

Боевики "ДНР" "пообещали" поезда в Москву - РосСМИ

Боевики "ДНР" пообещали возобновить железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система прорабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться", - сказал боевик.

Отметим, что на данный момент Россия пока не подтвердила и не опровергла это сообщение. Однако учитывая тот факт, что Пушилин не является самостоятельной фигурой, данный шаг вполне может иметь место. Но далеко не скоро.

Подобные действия вызовут вполне однозначную реакцию как у Украины, так и у Запада.

Напомним, поезда в Россию отменят? Известен ответ.