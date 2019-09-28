Владимир Зеленский Юлия Мендель война на Донбассе

Команда Зе вернет самолеты в Россию? Известен ответ

21:30
Команда Зе вернет самолеты в Россию? Известен ответ - фото 1
Команда Зе вернет самолеты в Россию? Известен ответ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, вернет ли Украина авиасообщение с Россией.

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Как оказалось нет, не вернет.

Об этом политик сообщил в интервью "Экономической правде".

"Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет», - заявил политик.

Отметим, что Украина прекратила пассажирское авиасообщение с Россией еще в 2015 г. В 2019 г. после вояжа Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, были запрещены и чартерные рейсы в сторону РФ.

Схожие действия планировалось предпринять и в отношении железнодорожного сообщения. Но пока безуспешно.

Ранее экс- министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал запретить поезда в Россию уже в ближайшие несколько лет.

Как заявил чиновник, украинцы все чаще обращают свои взгляды к Европе. Да и как свидетельствуют статистические данные в РФ, наши соотечественники перестали возглавлять потоки эмигрантов в "необъятную".

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Владислав Криклий самолет Россия Новости Украина
Экономическая правда
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