Украина примет чемпионат мира по мини-футболу

ЧМ по мини-футболу в 2021 году пройдет в Киеве

Во вторник, 30 июля, на специальном заседании Всемирной федерации мини-футбола было принято решение о победе Киева в конкурсе на город-хозяин турнира. Так что в 2021 году в столице ожидается очередной туристический бум, связанный с проведением популярного соревнования.

Сегодня функционеры всемирной федерации мини-футбола объявили о том, что ЧМ-2021 пройдет в украинской столице. Конкуренцию Киеву представлял Дакар.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook:

"Те, кто тайно хотел провести Чемпионат мира по футболу 2021 в Киеве, были правы. Исполнительный комитет ВФМ принес это во время совещания, состоявшегося во вторник, 30 июля 2019 года".

И хотя чемпионат мира по мини-футболу с финалом Лиги чемпионов не сравнить, событие обещает быть очень даже масштабным и может принести в бюджет Киева немалые деньги.

Наверняка повлияет проведение турнира и на ценники на аренду квартир, которые, как показывает практика, могут взлетать раз так в десять.

Точные даты старта и финала ЧМ-2021 по мини-футболу еще неизвестны.