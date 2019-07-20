Расследование MH17 война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

УЕФА наказала сборную Украины: названа причина

Вчера, 21:17
УЕФА наказала сборную Украины: названа причина - фото 1
УЕФА наказала сборную Украины: названа причина

УЕФА оштрафовала сборную Украины из-за «ненадлежащего» поведения футбольных фанатов во время матча с Сербией 7 июня.

"Динамо" закупило броневики на миллионы долларов

Об этом сообщают Буквы со ссылкой на сайт организации.

Украинских болельщиков осудили за использование пиротехники и блокировку лестничных проходов. В качестве взыскания на нашу сборную наложен штраф в размере 15 250 евро. В то же время УЕФА закрыла производство по части бросания предметов фанатами. Однако не все так плохо: украинские футболисты разгромили Сербию со счетом 5:0. Так что поведение наших болельщиков вполне можно понять. Чего только не сделаешь на радостях!

Отметим, что подобные прецеденты были у нас и ранее. Так, 6 сентября 2018 г. после матча "Украина-Чехия". правоохранители задержали восемь наших фанатов. Их обвинили в том, что они пытались выбежать на футбольное поле, а после короткой схватки в секторе - забросали правоохранителей мусором. Как результат, Футбольная федерация Украины была оштрафована на 35 тыс евро.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
УЕФА футбольные фанаты Футбол Новости
Буквы
powered by lun.ua
Другое на тему
День тишины: как это было - ФОТО - фото 1
День тишины: как это было - ФОТО
Вчера, 22:36
Армия РФ в Чернобыле? ВСУ готовится обороне - фото 1
Армия РФ в Чернобыле? ВСУ готовится к обороне
Вчера, 19:09
Саакашвили передумал идти в Раду. "Причина" поражает - ВИДЕО - фото 1
Саакашвили передумал "покорять" Раду. "Причина" поражает - ВИДЕО
Вчера, 13:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
Вчера, 09:00
Рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014-го - фото 1
Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день
17 июля, 15:40
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Загрузка...