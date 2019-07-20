УЕФА наказала сборную Украины: названа причина

УЕФА наказала сборную Украины: названа причина

УЕФА оштрафовала сборную Украины из-за «ненадлежащего» поведения футбольных фанатов во время матча с Сербией 7 июня.

Об этом сообщают Буквы со ссылкой на сайт организации.

Украинских болельщиков осудили за использование пиротехники и блокировку лестничных проходов. В качестве взыскания на нашу сборную наложен штраф в размере 15 250 евро. В то же время УЕФА закрыла производство по части бросания предметов фанатами. Однако не все так плохо: украинские футболисты разгромили Сербию со счетом 5:0. Так что поведение наших болельщиков вполне можно понять. Чего только не сделаешь на радостях!

Отметим, что подобные прецеденты были у нас и ранее. Так, 6 сентября 2018 г. после матча "Украина-Чехия". правоохранители задержали восемь наших фанатов. Их обвинили в том, что они пытались выбежать на футбольное поле, а после короткой схватки в секторе - забросали правоохранителей мусором. Как результат, Футбольная федерация Украины была оштрафована на 35 тыс евро.