Украина получит 320 тысяч экспериментальных таблеток для лечения COVID-19

В МОЗ пытаются обеспечивать больницы необходимым для лечения COVID-19

В ближайшее время страны-партнеры передадут нашей стране лекарственные средства с гидроксихлорохином, который внесен в национальный протокол лечения китайской коронавирусной инфекции.

В ВОЗ эффективность этих лекарств не подтверждают, но многие страны применяют их для пациентов с подтвержденными диагнозами.

В четверг, 9 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о скором получении страной лекарственных препаратов от компаний "Санофи" и "Сандоз".

- Мы обратились к производителям с просьбой предоставить нам гуманитарную помощь. 320 тысяч таблеток. Этого количества препарата хватит для лечения более 22 тысяч больных COVID-19, - заявил чиновник. - Этот препарат прописан в нашем протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для тяжелых пациентов исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов. Он будет бесплатным для тех пациентов, кому он действительно необходим по медицинским показаниям.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.