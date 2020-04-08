Япония передаст Украине партию экспериментальных лекарств для борьбы с коронавирусом

Япония готова передать Украине "Фавипиравир"

Через систему Организации Объединенных Наций наша страна может получить препарат "Фавипиравир", который якобы облегчает течение коронавирусной инфекции, взывающей SARS-CoV-2.

В среду, 8 апреля, в министерстве иностранных дел Украины объявили о достижении предварительных договоренностей о помощи с правительством Японии.

По словам дипломатов, сейчас представители двух стран пытаются разработать механизм передачи партии препарата, за которым гоняются многие государства.

- Свой интерес к использованию "Фавипиравира" выражают многие страны, поскольку есть информация о том, что использование препарата облегчает течение заболевания. По эффективности препарата в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 продолжаются клинические исследования, - заявили во внешнеполитическом ведомстве. - Мы благодарны правительству Японии, очень быстро откликнулись на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства.

Фактически же препаратов для лечения COVID-19 не существует. Эффективность всех препаратов, которые прописаны в потоколах минздравов многих стран, не доказана клинически.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.