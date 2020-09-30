Украина определилась, как называть Лукашенко

Украина определилась, как называть Лукашенко

Украина определилась, как будет официально называть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Громадське.

Во время брифинга журналисты задали вопрос главе МИД Украине Дмитрию Кулебе, как Киев будет называть Александра Лукашенко после тайной инаугурации. В ответ министр дал краткий ответ:

"Называть только по имени и фамилии - Александр Лукашенко".

Украина и Беларусь: Краткая история конфликта

После начала протестов в Беларуси, Банковая не спешила сильно ругаться с Минском; адекватная реакция Киева последовала лишь после обвинений последнего в дестабилизации обстановки в РБ.

Взаимоотношения между сторонами перешли в новую стадию: 28 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о прекращении контактов с Минском, т.к. это "вредит репутации".

17 сентября Александр Лукашенко заявил об усилении границы с Украиной.

24 сентября Киев официально отказался признать диктатора действующим президентом Беларуси.