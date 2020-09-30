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Украина определилась, как называть Лукашенко

21:10
Украина определилась, как называть Лукашенко - фото 1
Украина определилась, как называть Лукашенко

Украина определилась, как будет официально называть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Об этом сообщает Громадське.

Во время брифинга журналисты задали вопрос главе МИД Украине Дмитрию Кулебе, как Киев будет называть Александра Лукашенко после тайной инаугурации. В ответ министр дал краткий ответ:

"Называть только по имени и фамилии - Александр Лукашенко".

Украина и Беларусь: Краткая история конфликта

После начала протестов в Беларуси, Банковая не спешила сильно ругаться с Минском; адекватная реакция Киева последовала лишь после обвинений последнего в дестабилизации обстановки в РБ.

Взаимоотношения между сторонами перешли в новую стадию: 28 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о прекращении контактов с Минском, т.к. это "вредит репутации".

17 сентября Александр Лукашенко заявил об усилении границы с Украиной.

24 сентября Киев официально отказался признать диктатора действующим президентом Беларуси.

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Громадське
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