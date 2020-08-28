Украина разорвала все дипломатические контакты с Беларусью

Украина отказалась от дипломатических отношений с Беларусью

Официальный Киев отказался поддерживать любые контакты с Минском, поскольку это "вредит репутации". Возобновятся дипломатические отношения между странами как только ситуация в Беларуси стабилизируется.

С таким заявлением в ночь на пятницу, 28 августа, выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Право на власть".

По словам дипломата, из-за подтасовки результатов выборов режимом Лукашенко и последующими карательными акциями со стороны силовиков наша страна таким образом выразила свою позицию.

- По сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут приводить ни к репутационным, ни политическим, ни моральным потерям для Украины, они будут восстановлены.

Как может отразиться заморозка контактов с Минском на заседаниях Трехсторонней контактной группы, еще неизвестно. Впрочем, из-за пандемии коронавируса переговорный процесс перешел в режим онлайн.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.

Вялотекущие протесты продолжаются до сих пор. Каратели пакуют людей, а те не переходят к активным действиям и практически без сопротивления наблюдают за происходящим.