Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Канада и Великобритания ввели санкции против правящей верхушки Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

"В координации с Соединенным Королевством и в поддержку народа Беларуси Канада вводит санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая Александра Лукашенко. Эти действия совершаются в соответствии с Законом о специальных экономических мерах", - говорится в заявлении.

Как уточнил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, совместные санкции упомянутых стран были введены против Лукашенко и семи других официальных лиц, среди которых советник по национальной безопасности и начальник штаба.

"Существует исчезающее окно возможности повлиять на происходящее в Беларуси, и мы считаем, что пришло время действовать уже сейчас. Прежде всего, должна быть цена за нарушение прав человека, которые мы наблюдали, и за мошеннический подход к этим выборам", - сказал дипломат.

Что сделал Запад для защиты свободы в Беларуси?

Как мы писали ранее, 9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента. После силовой попытки властей разогнать противников режима, Евросоюз заявил о непризнании результатов избирательного процесса в РБ.

19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о принятии санкций в отношении должностных лиц Беларуси, причастным к преступлениям против демократии.

31 августа страны Балтии ввели санкции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

17 сентября депутаты Европарламента приняли резолюцию о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси.