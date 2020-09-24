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Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси

08:39
Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси - фото 1
Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси

Украина отказалась признать Александра Лукашенко действующим президентом Беларуси.

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Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" (23 сентября – прим. ред.) А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - говорится в сообщении.

Украина и Беларусь: Краткая история конфликта

После начала протестов в Беларуси, Банковая не спешила сильно ругаться с Минском; адекватная реакция Киева последовала лишь после обвинений последнего в дестабилизации обстановки в РБ.

Взаимоотношения между сторонами перешли в новую стадию: 28 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о прекращении контактов с Минском, т.к. это "вредит репутации".

17 сентября Александр Лукашенко заявил об усилении границы с Украиной.

Что было ранее?

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию в минском Дворце независимости. В ответ сотни людей вышли на улицы. Силовики попытались разогнать недовольных стрельбой и водометами, однако сломить их волю карателям так и не удалось.

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Александр Лукашенко Беларусь Дмитрий Кулеба МИД Украины Новости Украина
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