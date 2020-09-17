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Лукашенко усиливает границу с Украиной: Что происходит

20:40
Лукашенко закрывает границу с Украиной: Что происходит - фото 1
Лукашенко закрывает границу с Украиной: Что происходит

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии белорусской границы с Польшей и Литвой, а также усилении границы с Украиной.

Лукашенко обвинил Польшу в желании отжать земли Беларуси

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, полармии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к сожалению, с нашей братской Украиной", — заявил диктатор.

Кроме того диктатор напрямую обратился к народам этих стран и призвал их остановить своих политиков и не дать "развязаться войне".

Отметим, что…

Действия Лукашенко напрямую согласуется с его "интервенческим нарративом" , согласно которому протесты в Беларуси являются результатом действий заграничных "кукловодов". Первоначально в списке дестабилизаторов Беларуси значилось несколько стран: Украина, Чехия, Польша и Россия. Со временем РФ вполне закономерно выпала из этого списка, уступив почетные места натовским соседям РБ и Киеву.

Помимо того власти Беларуси могут быть обеспокоены оттоком белорусской элиты за рубеж, что в свою очередь вредит имиджу страны.

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