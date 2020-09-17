Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Геннадий Кернес Беларусь война на Донбассе Досье

Европарламент признал Лукашенко узурпатором власти

20:20
Европарламент признал Лукашенко узурпатором власти - фото 1
Европарламент признал Лукашенко узурпатором власти

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси. Соответствующее решение поддержали 574 депутата, проголосовали против – 37, еще 82 воздержались.

США введут санкции против "верхушки" Беларуси – СМИ

Об этом сообщает "Громадське".

В своем решении Европарламент не признал выборы президента в Беларуси и призвал режим Лукашенко прекратить преследование оппозиции, прекратить пытки несогласных и освободить политзаключенных.

Кроме того решение парламента предлагает принять санкции против Александра Лукашенко, как это ранее сделали страны Балтии.

Как на это отреагировали в Минске?

Официальный Минск осудил решение Европарламента.

"Документ носит агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного или взвешенного тезиса ... Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, причем таких, что" кто в лес, кто по дрова ", и призывает в никуда", - заявил МИД Беларуси.

Что сделал Евросоюз для защиты свободы в Беларуси?

Как мы писали ранее, 9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента. После силовой попытки властей разогнать противников режима, Евросоюз заявил о непризнании результатов избирательного процесса в РБ.

19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о принятии санкций в отношении должностных лиц Беларуси, причастным к преступлениям против демократии.

31 августа страны Балтии ввели санкции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Европарламент Санкции Беларусь Александр Лукашенко Новости Мир
Громадське
Другое на тему
Лукашенко закрывает границу с Украиной: Что происходит - фото 1
Лукашенко усиливает границу с Украиной: Что происходит
20:40
САП вручила подозрение Александру Юрченко - фото 1
САП вручила подозрение Александру Юрченко: Раскрыты детали
16:20
Нардепы наплевали на требования Европарламента и МВФ - фото 1
Верховна Рада приняла норму, из-за которой могут отменить безвиз и сотрудничество с МВФ
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30