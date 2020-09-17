Европарламент признал Лукашенко узурпатором власти

Европарламент признал Лукашенко узурпатором власти

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси. Соответствующее решение поддержали 574 депутата, проголосовали против – 37, еще 82 воздержались.

Об этом сообщает "Громадське".

В своем решении Европарламент не признал выборы президента в Беларуси и призвал режим Лукашенко прекратить преследование оппозиции, прекратить пытки несогласных и освободить политзаключенных.

Кроме того решение парламента предлагает принять санкции против Александра Лукашенко, как это ранее сделали страны Балтии.

Как на это отреагировали в Минске?

Официальный Минск осудил решение Европарламента.

"Документ носит агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного или взвешенного тезиса ... Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, причем таких, что" кто в лес, кто по дрова ", и призывает в никуда", - заявил МИД Беларуси.

Что сделал Евросоюз для защиты свободы в Беларуси?

Как мы писали ранее, 9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента. После силовой попытки властей разогнать противников режима, Евросоюз заявил о непризнании результатов избирательного процесса в РБ.

19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о принятии санкций в отношении должностных лиц Беларуси, причастным к преступлениям против демократии.

31 августа страны Балтии ввели санкции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.