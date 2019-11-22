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Украина может обжаловать разрешение Дании строить "Северный поток-2"

08:00
Алексей Оржель рассматривает возможность противодействия "Северному потоку-2" - фото 1
Алексей Оржель рассматривает возможность противодействия "Северному потоку-2"

Чиновники министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины рассматривают возможность подачи апелляции на решение власти Дании разрешить прокладку российского трубопровода в своих территориальных водах.

Энергетический проект, который Кремль продавил в Европе усилиями немцев и, в меньшей степени, французов, может всерьёз повлиять на расклад сил в Евросоюзе, а также привести к очередному витку экономической войны России против Украины.

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Из-за этого представители команды Гончарука намерены попытаться затормозить его реализацию. В интервью 24 каналу об этом заявил глава минэнерго Алексей Оржель.

По его словам, надеяться на то, что "Северного потока-2" не будет, нет никакого смысла. Но противостоять русским все равно нужно.

- Проект трубопровода действительно каким-то образом будет воплощен в жизнь, но то разрешение, которое недавно они получили от Дании, можно оспорить, - отметил чиновник. - Мы рассматриваем варианты подачи апелляции с точки зрения вреда трубопровода для экологии.

Кроме того, министр заявил, что Украина не пойдёт на предложения "Газпрома" и не откажется от своих побед в международных арбитражах.

Напомним, что в данный момент Россия ведет тяжелые переговоры о новом контракте на поставку газа в Украину. Путин, даже решил прибегнуть к шантажу, чтобы склонить Украину заключить краткосрочный контракт, пока не будет полностью готов "Северный поток-2". Украина же настаивает на долгосрочном соглашении и не намерена идти на уступки агрессору.

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Дания Северный поток Россия Алексей Оржель Новости
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