Украина может обжаловать разрешение Дании строить "Северный поток-2"

Алексей Оржель рассматривает возможность противодействия "Северному потоку-2"

Чиновники министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины рассматривают возможность подачи апелляции на решение власти Дании разрешить прокладку российского трубопровода в своих территориальных водах.

Энергетический проект, который Кремль продавил в Европе усилиями немцев и, в меньшей степени, французов, может всерьёз повлиять на расклад сил в Евросоюзе, а также привести к очередному витку экономической войны России против Украины.

Из-за этого представители команды Гончарука намерены попытаться затормозить его реализацию. В интервью 24 каналу об этом заявил глава минэнерго Алексей Оржель.

По его словам, надеяться на то, что "Северного потока-2" не будет, нет никакого смысла. Но противостоять русским все равно нужно.

- Проект трубопровода действительно каким-то образом будет воплощен в жизнь, но то разрешение, которое недавно они получили от Дании, можно оспорить, - отметил чиновник. - Мы рассматриваем варианты подачи апелляции с точки зрения вреда трубопровода для экологии.

Кроме того, министр заявил, что Украина не пойдёт на предложения "Газпрома" и не откажется от своих побед в международных арбитражах.

Напомним, что в данный момент Россия ведет тяжелые переговоры о новом контракте на поставку газа в Украину. Путин, даже решил прибегнуть к шантажу, чтобы склонить Украину заключить краткосрочный контракт, пока не будет полностью готов "Северный поток-2". Украина же настаивает на долгосрочном соглашении и не намерена идти на уступки агрессору.