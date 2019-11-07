Витренко обещает стрясти с "Газпрома" три миллиарда к концу 2020-го

Витренко знает, когда и как накажут русских

В начале следующего года руководство НАК "Нафтогаз Украины" собирается добиться принятия в суде Амстердама решения о принудительном взыскании долгов с российского монополиста-нарушителя. А к концу 2020 - получить деньги.

Об этом в четверг, 7 ноября, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, слушание дела запланировано на 4 декабря.

"Сейчас стоимость арестованных активов Газпрома в Нидерландах превышает 3 миллиарда, и их могут взыскать в случае решения суда в пользу Нафтогаза. Суд должен принять решение в первом квартале 2020 года. Если суд позволит взыскать активы Газпрома, то этот процесс будет продолжаться со второго квартала 2020 года и до начала следующего года".

По словам чиновника, изъятие владений Газпрома в Нидерландах для "Нафтогаза" является самым быстрым вариантом получения денег, поскольку русские выплачивать долги не собираются, а именно в этой стране арестовано имущество оценивается в нужную сумму.

Напомним, Нафтогаз подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против Газпрома, который требует выплатить компенсацию в размере около 12 миллиардов долларов.

Как известно, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

В итоге "Нафтогаз Украины" сумел не только добиться ареста активов российских монополистов на огромную сумму, но и начал процедуру взыскания этих средств.

Что же касается дальнейшего транзита, то русские хотят отказаться от него полностью, поскольку достраивают "Северный поток".