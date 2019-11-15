Польша отвесила Газпрому увесистую оплеуху

Русским указали на дверь

Польша сообщила русскому газовому монополисту "Газпрому" о нежелании продлевать контракт на покупку газа. Монополист унижен.

Поляки провернули красивую и эффектную многоходовочку, нанеся серьезный удар по "Газпрому" и России. Польская компания PGNiG подала в "Газпром" и "Газпром экспорт" заявление о нежелании продлять контракт на закупку газа после 2022 года. Договор с русскими был заключен еще в прошлом веке - 25 сентября 1996 года. Он дейстовал до 2022, но в контракте был пункт (тот самый мелким шрифтом), позволяющий досрочно его расторгнуть, официально уведомив за три года до окончания.

Собственно, это и было сделано. Польша соблюла все необходимые процедуры, уведомив "Газпром" в положенный срок.

Столь смелый шаг объясняется тем, что Польша нашла альтернатив русскому газу. Это американский скрапленный природный газ (СПГ), который будет поставляться в Польшу из США на танкерах через океан. Собственно, первые корабли уже прибыли в Польшу.

Кроме американского СПГ поляки также заключили договора с нетоксичными продавцами газа из Норвегии.

Напомним, что в данный момент Россия ведет тяжелые переговоры о новом контракте на поставку газа в Украину. Путин, даже решил прибегнуть к шантажу, чтобы склонить Украину заключить краткосрочный контракт, пока не будет полностью готов "Северный поток-2". Украина же настаивает на долгосрочном соглашении и не намерена идти на уступки агрессору.