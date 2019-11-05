Обнулить отношения: русские требуют от "Нафтогаза" простить 22 миллиарда за новый контракт

В Нафтогазе не хотят выполнять требования русских

Российские оккупанты отказываются подписывать соглашение о транзите газа в Евросоюз через Украину без жирнющих для себя преференций. Чтобы Кремль выполнил обязательства, в Москве хотят прощения 22 миллиардов долларов.

Во вторник, 5 ноября, на своей странице в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал о том, что о новом условии по подписанию договора с русскими он узнал из СМИ.

В своем комментарии к очередному русскому шантажу чиновник указал, что, де-факто, РФ под понятием "начать отношения с чистого листа" предлагает "Нафтогазу" простить "Газпрому" долг в 22 миллиарда долларов. Соглашаться на такое Украина не собирается.

"Российская сторона хочет обнулить почти три миллиарда по Стокгольмскому арбитражу, а также отказаться от иска на 12. АМКУ же предлагают отказаться от штрафа в 7 миллиардов. Итого - 22 млрд "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимы суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?", - написал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", все обещания Кремля дать скидку - полнейший фейк, поскольку "ничего не обходится Украине дороже, чем дешевый российский газ".

Как известно, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

В итоге "Нафтогаз Украины" сумел не только добиться ареста активов российских монополистов на огромную сумму, но и начал процедуру взыскания этих средств.

Что же касается дальнейшего транзита, то русские хотят отказаться от него полностью, поскольку достраивают "Северный поток".