Украина и Россия пришли к предварительным договоренностям по газовому контракту

Условия будущего контракта на транзит газа пока неизвестны

Вечером в четверг, 19 декабря, в ходе трехсторонних переговоров о продолжении контракта по транзиту газа через нашу страну представители Украины и России якобы сумели найти компромисс. Правда, детали предстоящей сделки остаются неизвестными.

Представитель Еврокомиссии в переговорах между "Нафтогазом" и "Газпромом" Марош Шефчович объявил о предварительном соглашении по транзиту газа.

"В ходе более чем семичасовых переговоров о транзите газа Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины", - отметил европейский чиновник, не разглашая подробностей контракта.

Как известно, сила контракта о транзите газа из РФ в Европу через нашу страну истекает в декабре 2020-го года. Кремлевские террористы при этом хотят добиться для себя максимальных преференций, предлагая закупать у них "дешевый газ" и шантажируют отказом от транзита при введении в эксплуатацию "Северного потока-2". При этом скидки на газ повергнут Украину в пучину тотальной зависимости от агрессора, а скидки для русских еще и приведут к ненаполняемости бюджета.

Более того, одним из требований террористов является отказ "Нафтогаза" от исковых претензий в международных судах.

Как известно, в июле прошлого года "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 и требованием от "Газпрома" примерно $11,6 миллиардов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года. "Газпром" 14 августа представил свой ответ на эти требования.

Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело. График слушаний по объединенному делу пока не согласован.

"Газпром" также сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября начнет рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение арбитража о контракте на транзит.

В итоге "Нафтогаз Украины" сумел не только добиться ареста активов российских монополистов на огромную сумму, но и начал процедуру взыскания этих средств.

Что же касается дальнейшего транзита, то русские хотят отказаться от него полностью, поскольку достраивают "Северный поток".