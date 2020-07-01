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Украинские ученые обратились к СБУ из-за Шкарлета

11:52
Ученые обратились в СБУ из-за Шкарлета - фото 1
Ученые обратились в СБУ из-за Шкарлета

Украинские ученые обратились к президенту Владимиру Зеленскому и главе СБУ Ивану Баканову из-за давления на Антона Сененко, ранее критиковавшего назначение Сергея Шкарлета и.о. главы МОН.

К митингующим против Шкарлета начали приходить СБУшники

Об этом написал Сергей Шарапов в Facebook.

"25 июня…. к нашему коллеге талантливому молодому ученому, представителю отечественной школы по физической электронике, старшему научному сотруднику Института физики НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону СЕНЕНКО в разгар рабочего дня явился сотрудник СБУ (его фамилия нам неизвестна, но А.И. СЕНЕНКО он представился) и учинил ему допрос, задав кучу непонятных, а также провокационных вопросов, по нашему мнению, превысив свои полномочия", - говорится в сообщении научного сообщества.

Украинские ученые обратились к СБУ из-за Шкарлета - фото 202142

В связи с давлением на коллегу, украинские ученые просят правоохранительные органы объяснить действия своих сотрудников.

Украинские ученые обратились к СБУ из-за Шкарлета - фото 202143

"Обращаемся к вам с просьбой выяснить основания описанных действий СБУ, кто и по какому поводу их санкционировал, принять меры против подобной «работы» СБУ с учеными, которые выходят по зову сердца на защиту государства и его будущего, его авторитета. Просим Вас также прекратить попытки назначения С.М. Шкарлета на высокую должность. Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может", - резюмировали ученые.

Украинские ученые обратились к СБУ из-за Шкарлета - фото 202144

Что было ранее?

17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

Украинские ученые обратились к СБУ из-за Шкарлета - фото 202146

18 июня комитет по вопросам образования Верховной Рады забраковал кандидатуру экс-регионала.

Несмотря на неодобрение ВРУ, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета и.о. главы МОН.

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Новости Украина Сергей Шкарлет Владимир Зеленский Иван Баканов СБУ ученый
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