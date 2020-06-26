К митингующим против Шкарлета начали приходить СБУшники

За Шкарлета впрягаются СБУшники

Превращение Украины в полицейское государство, где мусора и спецслужбисты прикрывают коррупционеров и преступников, получающих самые топовые должности, становится все более очевидным.

Так, в пятницу, 26 июня, куратор Института физики НАН Украины от СБУ приходил в ВУЗ для "уточнения данных" и общения с участниками акции протеста против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования.

Об этом на своей странице в Facebook написал старший научный сотрудник института Антон Сененко.

По его словам, сегодня к нему приходил очень вежливый спецслужбист, которому в гэбнявом стиле было поручено разузнать о том, кто организовывал акцию против Шкарлета. Причем не может быть совпадением то, что пришел подчиненный Баканова аккурат на следующий день после назначения соратника Януковича в обход Верховной Рады и при полной поддержке президента.

"Предполагаю, что подобные визиты состоятся к другим участникам акции, поэтому друзья, главное - знайте, что Вы не одни. Сообщайте мне любым удобным для Вас способом, к Вам тоже приходили ли кто намерен с Вами пообщаться. Во-вторых, вся эта ситуация - безотносительно к тому, о чем мы говорили, что меня спрашивали и что я отвечал - является ужасной сама по себе. Сам факт, что в службе безопасности люди тратят время на мою скромную персону свидетельствует о том, что что-то в государстве точно перескочило не на те рельсы, - подчеркнул Сененко. - Сообщайте о случаях "доброжелательного" общения с Вами, если общаетесь - будьте максимально сдержанными. Не забывайте о своих конституционных правах на мирные акции протеста и не забывайте этим людям, которые говорят, что это просто их работа, популяризировать науку. Если они тратят Ваше время зря, то сделайте так, чтобы хотя бы они обогатились знаниями. Похоже, наступают те темные времена, по которым и будет рассвет".

17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

18 июня комитет по вопросам образования Верховной Рады забраковал кандидатуру экс-регионала.

Несмотря на неодобрение ВРУ, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета и.о. главы МОН.