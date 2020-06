"Будущий глава" МОН присвоил $60 тыс и купил дорогущее авто - ФОТО

Кандидат на пост глава Министерства образования Украины Сергей Шкарлет присвоил $60 тыс и приобрел дорогую иномарку.

Об этом написала Анна Новосад в Facebook.

"С 1 января 2020 наша команда запустила новую модель финансирования университетов - по результатам их деятельности. Кто лучше работает на основе прозрачных критериев получает больше денег, то есть БОЛЬШЕ НАШИХ С ВАМИ НАЛОГОВ. Практически весь январь 2020 коллеги делали расчеты для каждого университета. Ряд университетов получили гораздо больше, чем получили бы по старой системе", - отметила экс-глава МОН и уточнила, что же пошло не так.

"Что сделал кандидат на должность министра МОН Сергей Шкарлет, ректор Черниговского технологического (университета – прим. ред.) ? Правильно. "Say no more", - сказал господин Шкарлет. иииии через 2 недели .... КУПИЛ СЕБЕ автомобиль за 60 тысяч долларов. ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СРЕДСТВА. За государственные средства. НЕ скромное служебное авто, а VW Amaroc Volcano за 1 500 000 грн, которые легко могли пойти к доплате его лучшим преподавателям, или на общежития, или лаборатории", - добавила Анна Новосад.

Напомним, что….

17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил сделать ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

