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"Будущий глава" МОН присвоил $60 тыс и купил дорогущее авто - ФОТО

11:46
"Будущий глава" МОН присвоил $60 тыс и купил дорогущее авто - СМИ - фото 1
"Будущий глава" МОН присвоил $60 тыс и купил дорогущее авто - СМИ

Кандидат на пост глава Министерства образования Украины Сергей Шкарлет присвоил $60 тыс и приобрел дорогую иномарку.

Об этом написала Анна Новосад в Facebook.

1 января 2020 наша команда запустила новую модель финансирования университетов - по результатам их деятельности. Кто лучше работает на основе прозрачных критериев получает больше денег, то есть БОЛЬШЕ НАШИХ С ВАМИ НАЛОГОВ. Практически весь январь 2020 коллеги делали расчеты для каждого университета. Ряд университетов получили гораздо больше, чем получили бы по старой системе", - отметила экс-глава МОН и уточнила, что же пошло не так.

'Будущий глава' МОН присвоил $60 тыс и купил дорогущее авто - ФОТО - фото 201599

"Что сделал кандидат на должность министра МОН Сергей Шкарлет, ректор Черниговского технологического (университета – прим. ред.) ? Правильно. "Say no more", - сказал господин Шкарлет. иииии через 2 недели .... КУПИЛ СЕБЕ автомобиль за 60 тысяч долларов. ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СРЕДСТВА. За государственные средства. НЕ скромное служебное авто, а VW Amaroc Volcano за 1 500 000 грн, которые легко могли пойти к доплате его лучшим преподавателям, или на общежития, или лаборатории", - добавила Анна Новосад.

'Будущий глава' МОН присвоил $60 тыс и купил дорогущее авто - ФОТО - фото 201600

Напомним, что….

17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил сделать ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

Черниговского национального технологического университета
https://beztabu.net/novosti_t4952
Черниговского национального технологического университета
https://beztabu.net/novosti_t4952Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

Обновляется...

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