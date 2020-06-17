Расследование MH17 Сергей Стерненко Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Шмыгаль предложил сделать плагиатора-коррупционера времен Януковича министром образования

Вчера, 22:20
Шкарлет возглавит министерство образования - фото 1
Шкарлет возглавит министерство образования

Вечером в среду, 17 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально внес в Верховную Раду кандидатуру Сергея Шкарлета на пост главы министерства образования.

Показательное продвижение чиновника времен Януковича на фоне связанного с ним скандала свидетельствует о том, что властям, в принципе, наплевать и на общественное мнение, и на профессиональные качестве кандидата.

Минобразования может возглавить сторонник Януковича - СМИ

Сегодня вечером проект постановления о назначении Сергея Шкарлета был зарегистрирован Шмыгалем в парламенте, о чем свидетельствует официальный сайт Рады.

Окончательному решению главы Кабмина о выборе Шкарлета как претендента предшествовали собеседования зашкваренного персонажа со "Слугами народа".

При этом более зашкваренного персонажа на столь важную должность найти невероятно сложно: ректор Черниговского технологического университета является давним сторонником Януковича и регионалов, а также за ним тянется целый ряд плагиатных скандалов.

В 2010-м году Шкарлет баллотировался в областной совет от "Партии регионов". Тогда он заявлял:

- Я полностью разделяю взгляды и принципы "Партии регионов". Уверен, вместе с президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов, - говорил тогда политик.

В 2013-м Янукович собственным указом присвоил Шкарлету звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины" за "весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд". Вручал награду ему лично Дмитрий Табачник.

Что же касается украденных чужих работ, то в своих научных трудах Шкарлет стырил тексты как минимум у троих авторов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Министерство образования Партия Регионов Денис Шмыгаль Кабмин Новости
Без Табу
Другое на тему
Мариупольские чиновники отметили "ДНР" на карте - фото 1
В Мариуполе "признали" "ДНР"
Вчера, 20:20
Постановление об отставке Авакова попадет на голосование - фото 1
Комитет ВР передал постановление об увольнении Авакова на голосование
Вчера, 18:20
Убийца Хараберюша попался во второй раз - фото 1
Его отдали по обмену: в Украине второй раз задержали убийцу полковника СБУ Хараберюша
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
14 июня, 14:00
Геннадий Труханов утратил поддержку - фото 1
В чем сила, брат: Мэр Одессы Труханов теряет почву под ногами
14 июня, 11:15
Литва помнит - фото 1
Так важно помнить. Как страны Балтии оказались жертвами сталинского террора
14 июня, 10:15