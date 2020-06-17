Шмыгаль предложил сделать плагиатора-коррупционера времен Януковича министром образования

Шкарлет возглавит министерство образования

Вечером в среду, 17 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально внес в Верховную Раду кандидатуру Сергея Шкарлета на пост главы министерства образования.

Показательное продвижение чиновника времен Януковича на фоне связанного с ним скандала свидетельствует о том, что властям, в принципе, наплевать и на общественное мнение, и на профессиональные качестве кандидата.

Сегодня вечером проект постановления о назначении Сергея Шкарлета был зарегистрирован Шмыгалем в парламенте, о чем свидетельствует официальный сайт Рады.

Окончательному решению главы Кабмина о выборе Шкарлета как претендента предшествовали собеседования зашкваренного персонажа со "Слугами народа".

При этом более зашкваренного персонажа на столь важную должность найти невероятно сложно: ректор Черниговского технологического университета является давним сторонником Януковича и регионалов, а также за ним тянется целый ряд плагиатных скандалов.

В 2010-м году Шкарлет баллотировался в областной совет от "Партии регионов". Тогда он заявлял:

- Я полностью разделяю взгляды и принципы "Партии регионов". Уверен, вместе с президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов, - говорил тогда политик.

В 2013-м Янукович собственным указом присвоил Шкарлету звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины" за "весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд". Вручал награду ему лично Дмитрий Табачник.

Что же касается украденных чужих работ, то в своих научных трудах Шкарлет стырил тексты как минимум у троих авторов.