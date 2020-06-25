Кабмин назначил соратника Януковича Шкарлета и.о. министра образования

Шкарлета протащили в минобразования

Словно в насмешку над самой системой образования, в день старта ЗНО правительство решило проблему с отсутствием министра образования. Исполняющим обязанности главы ведомства стал много раз пойманный на плагиате соратник Януковича Сергей Шкарлет.

Ни возмущения со стороны общественности, ни явно токсичная личность Шкарлета, судя по всему, никак не помешали Зе команде протащить его с должности ректора Черниговского национального технического университета в министерское кресло.

Решение о назначении 47-летнего доктора экономических наук исполняющим обязанности министра было принято в четверг, 25 июня, во время внеочередного заседания Кабмина.

Члены правительства поддержали кандидатуру человека, который откровенно тырил чужие работы при написании научных трудов, а также сотрудничал с режимом Януковича.

Так, в 2010-м году Шкарлет был депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местным журналистам он говорил, что поддерживает главаря рыгов. А благодаря связям с тогдашним министром образования Табачником нынешний и.о. главы МОН стал ректором.

Пять лет назад Шкарлет перекрасился и вступил в Блок Петра Порошенко, попытавшись снова попасть в облсовет, но нужного количества голосов на выборах не набрал.

Теперь же прекрасно живущий при любой власти персонаж воспользовался реваншистским движением рыгов и получил место ответственного за образование.

Известно, что многие депутаты выступали против назначения Шкарлета главой МОН и называли такое кадровое решение не иначе, как “нашим досадным самоубийством”. Впрочем, мнение отдельно взятых нардепов власти, судя по всему, не учитывают.