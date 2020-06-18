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Комитет Рады забраковал кандидатуру Шкарлета на пост главы МОН

14:12
Комитет Рады забраковал кандидатуру Шкарлета на пост главы МОН - фото 1
Комитет Рады забраковал кандидатуру Шкарлета на пост главы МОН

Комитет по вопросам образования Верховной Рады отклонил кандидатуру Сергея Шкарлета на пост главы Министерства образования Украины.

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Об этом сообщила секретарь комитета Наталья Пипа.

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", - заявила нардеп.

Что было ранее?

17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

Ранее кандидат в главы МОН активно поддерживал "Партию Регионов" и неоднократно заявлял о верности ее "принципам". Кроме того недобросовестный кандидат обвиняется в плагиате чужих научных публикаций и нецелевом использовании бюджетных средств.

Учитывая столь объемистый список заслуг кандидата, многие народные депутаты изначально выступили против назначения Сергея Шкарлета новым главой МОН.

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Сергей Шкарлет Министерство образования Верховна Рада Новости Украина
Интерфакс Украина
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