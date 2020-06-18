Комитет Рады забраковал кандидатуру Шкарлета на пост главы МОН

Комитет Рады забраковал кандидатуру Шкарлета на пост главы МОН

Комитет по вопросам образования Верховной Рады отклонил кандидатуру Сергея Шкарлета на пост главы Министерства образования Украины.

Об этом сообщила секретарь комитета Наталья Пипа.

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", - заявила нардеп.

Что было ранее?

17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

Ранее кандидат в главы МОН активно поддерживал "Партию Регионов" и неоднократно заявлял о верности ее "принципам". Кроме того недобросовестный кандидат обвиняется в плагиате чужих научных публикаций и нецелевом использовании бюджетных средств.

Учитывая столь объемистый список заслуг кандидата, многие народные депутаты изначально выступили против назначения Сергея Шкарлета новым главой МОН.