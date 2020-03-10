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В "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

11:17
В "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус - фото 1
В "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на китайский коронавирус.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на СМИ оккупантов.

По данным источников, 9 марта на КПВВ "Новошахтинск" у одной из женщин зафиксировали температуру 37,2. В срочном порядке ее госпитализировали.

"Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под контролем в инфекционном отделении", - заявили в "МОЗ ДНР".

Отметим, что в ОРДЛО тест-системы для выявление коронавируса отсутствуют. Все анализы будут отправляться в РФ.

Напомним, ранее пресс-служба ООС установила, что Россия попытается подбросить в "ЛДНР" украинца, заболевшего коронавирусом. Подробнее об этом читайте здесь.

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Эпидемия коронавируса ДНР "ЛНР" Россия Новости Украина
Громадське
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