В "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на китайский коронавирус.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на СМИ оккупантов.

По данным источников, 9 марта на КПВВ "Новошахтинск" у одной из женщин зафиксировали температуру 37,2. В срочном порядке ее госпитализировали.

"Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под контролем в инфекционном отделении", - заявили в "МОЗ ДНР".

Отметим, что в ОРДЛО тест-системы для выявление коронавируса отсутствуют. Все анализы будут отправляться в РФ.

Напомним, ранее пресс-служба ООС установила, что Россия попытается подбросить в "ЛДНР" украинца, заболевшего коронавирусом. Подробнее об этом читайте здесь.