Убийство Шеремета: Суд вновь продлил арест Кузьменко

Убийство Шеремета: Суд вновь продлил арест Кузьменко.

Во вторник, 28 апреля, Киевский апелляционный суд отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 апреля 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения. Напомним, гражданка К. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

24 декабря Апелляционный суд Киева отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко об изменении меры пресечения.

4 февраля 2020 г. подозреваемой продлили арест.

1 апреля суд оставил меру пресечения Юлии Кузьменко без изменений.