Убийство Шеремета: Суд вновь продлил арест Кузьменко
Во вторник, 28 апреля, Киевский апелляционный суд отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 апреля 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения. Напомним, гражданка К. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.
12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.
13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.
24 декабря Апелляционный суд Киева отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко об изменении меры пресечения.
4 февраля 2020 г. подозреваемой продлили арест.
1 апреля суд оставил меру пресечения Юлии Кузьменко без изменений.