Убийство Шеремета: Юлии Кузьменко продлили арест

15:40 04 февраля,

Убийство Шеремета: Юли Кузьменко продлили арест

Во вторник, 4 февраля, Печерский суд Киева продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает "Громадське".

Во время слушания дела сторона обвинения выступала за сохранение меры пресечения, т.к. следствию необходимо провести еще 10 экспертиз. Кроме того прокуроры допустили побег подозреваемой.

В свою очередь защита Кузьменко настаивала на безосновательности подобных суждений и просила освободить их подзащитную из-под стражи. Однако суд не внял доводам адвокатов и продлил арест фигурантке дела до 3 апреля.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

24 декабря Апелляционный суд Киева отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко об изменении меры пресечения.