Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

Убийство Шеремета: Юлии Кузьменко продлили арест

04 февраля, 15:40
Убийство Шеремета: Юли Кузьменко продлили арест - фото 1
Убийство Шеремета: Юли Кузьменко продлили арест

Во вторник, 4 февраля, Печерский суд Киева продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

Антоненко назвал подозрение себе операцией ФСБ

Об этом сообщает "Громадське".

Во время слушания дела сторона обвинения выступала за сохранение меры пресечения, т.к. следствию необходимо провести еще 10 экспертиз. Кроме того прокуроры допустили побег подозреваемой.

В свою очередь защита Кузьменко настаивала на безосновательности подобных суждений и просила освободить их подзащитную из-под стражи. Однако суд не внял доводам адвокатов и продлил арест фигурантке дела до 3 апреля.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

24 декабря Апелляционный суд Киева отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко об изменении меры пресечения.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Юлия Кузьменко суд арест Убийство Шеремета Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский - фото 1
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский
23:00
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 1
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО
16:24
Вину президента Штатов не признали по всем пунктам обвинения - фото 1
Сенат США оправдал Трампа
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35