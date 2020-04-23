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Дело Шеремета: В доме Кузьменко проводят обыски

09:30
Дело Шеремета: В доме Кузьменко проводят обыски - фото 1
Дело Шеремета: В доме Кузьменко проводят обыски

Следственное управление Министерства внутренних дел (МВД) проводит обыски в доме Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.

Дело Шеремета: Суд вынес вердикт Кузьменко

Об этом написал адвокат Тарас Беспалый в Facebook.

"Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких", - рассказал юрист.

В комментариях к посту он уточнил, что обыски начались 06:20. По мнению адвоката, действия правоохранителей продиктованы "стерильностью дела" и желанием найти "хоть что-то".

Дело Шеремета: В доме Кузьменко проводят обыски - фото 199061

Юридическое основание обысков - постановление следственного судьи Печерского райсуда в рамках по делу убийства Павла Шеремета

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

24 декабря Апелляционный суд Киева отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко об изменении меры пресечения.

4 февраля 2020 г. подозреваемой продлили арест.

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Юлия Кузьменко Павел Шеремет Национальная полиция Новости Украина
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