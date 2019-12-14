Дело Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко – ФОТО

Дело Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко – ФОТО

В пятницу, 13 декабря, Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. Ветераны АТО пробудут под стражей до 8 февраля 2020 г.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным СМИ, Фемида вынесла свой вердикт несмотря на рациональные доводы защиты и подсудимых. В частности, Андрей Антоненко указал на внешнее несходство между собой и мужчиной на видео, предоставленном стороной обвинения.

"Есть человек, снятый на видео 16-го года, к которому пытаются меня прицепить ...Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек в видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который выглядит там", - отметил ветеран.

Аналогичную стратегию защиты избрал и адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош. По его словам, в экспертизе следствия не фигурирует фамилия его подзащитной, а упоминаются лишь "Особа 1" и "Особа 2". Кроме того так и не было доказано портретное сходство подсудимой с кем-нибудь из них.

Напомним, 20 июля 2016 г. в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО. Лидером преступников будто бы являлся Владислав Грищенко ("Буча") – ранее судимый информатор СБУ, а убийцами – Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. По версии следствия, подозреваемые хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

13 декабря 2019 г. одну из подозреваемых Яну Дугарь отправили под домашний арест до 8 февраля 2020 г.