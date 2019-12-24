Суд отклонил апелляцию Кузьменко. Раскрыты детали
Во вторник, 24 декабря, Апелляционный суд Киев отклонил прошение защиты Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Фемида оставила в силе меру пресечения в отношении ветерана АТО, несмотря на доводы защиты. По словам адвокатов, суд низшей инстанции, вынося приговор, не опросил свидетелей и не изучил доказательства по делу.
В частности, защита сообщила, что Юлия Кузьменко познакомилась с Андреем Антоненко (другим подозреваемым - прим. ред.) только вначале 2016 г. Кроме того у девушки есть твердое алиби: на момент убийства она проводила время с семьей.
Однако сторона обвинения выступила против апелляции, полагая, что освобождение подозреваемой повлечет за собой "новые преступления".
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.
12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.
13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.