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Убийство Шеремета: Аваков рассказал о "покровителе" подозерваемых

15:00
Убийство Шеремета: Аваков рассказал о "покровителе" подозерваемых - фото 1
Убийство Шеремета: Аваков рассказал о "покровителе" подозерваемых

Глава МВД Арсен Аваков рассказал о покровителе, который будто бы обещал защитить подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

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Об этом он заявил в эфире шоу "Свобода слова".

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим. Преступление подготовили суперпродумано и суперточно", - сказал министр.

Отметим, что вопрос об имени заказчика до сих остается открытым. Собственно, эта тема интересует и президента Украины Владимира Зеленского. По мнению гаранта, куратор убийц Шеремета обязательно найдется к "следующему разу" (т.е. брифингу – прим. ред.).

Напомним, 12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования по делу об убийстве Павла Шеремет. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО. Лидером преступников будто бы являлся Владислав Грищенко ("Буча") – ранее судимый информатор СБУ, а убийцами – Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. По версии следствия, подозреваемые хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

13 декабря 2019 г. Печерский райсуд избрал меру пресечения для ветеранов АТО: Яну Дугарь отправили под домашний арест, а Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заключили под стражу до 8 февраля 2020 г.

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