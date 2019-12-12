Дело Шеремета: Зеленский высказался о расследовании

Дело Шеремета: Зеленский высказался о расследовании

В четверг, 12 декабря, руководство полиции озвучило результаты расследования убийства Шеремета. Президент Украины Владимир Зеленский информацию изучил и потребовал выяснить имя заказчика преступления.

Об этом глава государства заявил СМИ.

"Я сказал, что это одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть. Вероятные убийцы задержаны. Очень много ответов мы получили, но есть еще один вопрос - кто заказчик. И я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз", - сказал президент и попросил не делать из расследования "сериал".

"Я хочу верить, что это будет последняя встреча по поводу этого очень громкого дела, третья. Мне кажется, больше не надо. Очень не хочется, чтобы это было, таким, знаете, в кавычках "сериалом", - отметил гарант.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала преступная группа, состоящая из ветеранов АТО. Лидером преступников будто бы являлся Владислав Грищенко ("Буча") – ранее судимый информатор СБУ, а убийцами – Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. Подробности читайте по ссылке.