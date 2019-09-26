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Зеленский не соглашался на действия Трампа

08:46
Зеленский не соглашался на действия Трампа - фото 1
Зеленский не соглашался на действия Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не давал согласия на публикацию полной версии разговора с главой США Дональдом Трампом.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Хотя я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы”, - сказал Зеленский и добавил следующее:

"Я не против, если нужно юридическое разрешение... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский прокомментировал свою беседу с главой США Дональдом Трампом.

Разговоры с Трампом, - подчеркнул гарант, - были "частными и конфиденциальными".

Позже его спросили, согласен ли он обнародовать запрашиваемую стенограмму. Президент Украины был предельно краток.

"Посмотрим", - сказал он.

Напомним, Трампу "объявили импичмент": Что известно?

 
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