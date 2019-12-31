У Зеленского озвучили новую дату обмена пленными

У Зеленского озвучили новую дату обмена пленными

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала дату следующего освобождения украинских пленных.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы", - заявила Мендель и добавила, что освобождение пленных может состоятся уже зимой 2020 г

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже этот процесс был сорван. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

31 декабря Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о проведении очередного обмена пленных в обозримом будущем.