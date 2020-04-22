У Зеленского объявили о старте исследований препарата от коронавируса

У Зеленского заявили о создании "лекарства от коронавируса"

В среду, 22 апреля, в пресс-службе президента выступили с чрезвычайно громким заявлением, которое, наверняка, является началом рекламной кампании какой-либо фармацевтической фирмы.

Согласно заявлению представителей Зеленского, украинские ученые "полагают, что препарат способен снизить или полностью нейтрализовать угрозу смерти пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией".

С учетом того, что многие отечественные псевдоученые уже запускали рекламу своих никудышних изобретений и рассказывали о создании "лекарства от коронавируса" еще задолго до появления самой болезни.

К примеру, основатель компании "Экофарм" пригонял в Новые Санжары со своим детищем "Протефлазид", который, по его словам, является чуть ли не "панацеей от любого заболевания".

Фактически любое упоминание о создании "медпрепарата от COVID-19" мгновенно может привести к тотальной его раскупке в аптеках, а владельцев компании-производителя - к многомиллиардной прибыли. А с учетом того, что наши госслужащие целенаправленно обогащаются за счет закупок для медиков, тырят гуманитарную помощь для продажи и вовсе стараются нажиться на сложившейся ситуации, вполне вероятна ситуация, что в ОПУ просто запускают очередную рекламу с участием президента. Только на этот раз пиарят не "Золотой век", а несуществующее лекарство.

Над тем, чтобы разработать лекарство от инфекции, вызывающей SARS-CoV-2 без устали трудятся передовые ученые всего мира. Но, по версии Офиса президента, "удача улыбнулась именно нашим":

"В настоящее время изучается возможность комплексного использования данного препарата как для лечения COVID-19, так и для профилактики болезни, - отметил Зеленский. - Надеюсь на успешные клинические испытания лекарства, которое поможет уберечь жизни тысячам украинцев. Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки".

Никаких подробностей о препарате чиновники не раскрывают, но обещают предоставить детальную информацию о нем в ближайшее время.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 6592 человека. 174 случая инфекции закончились летально, а 424 пациента выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.