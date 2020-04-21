Костюмы и маски на порядок дороже: МОЗ дерибанит миллионы на борьбе с коронавирусом
Вместо того, чтобы направить все усилия на спасение медиков и украинцев от китайского коронавируса, высшее руководство министерства здравоохранения нацелено на личное и не только обогащение. Причем в огромных масштабах.
Как написала в статье для "Украинской правды" нардеп Александра Устинова, баталии вокруг государственных закупок для противостояния биологической угрозе продолжаются в МОЗ уже полтора месяца.
Речь идет о костюмах для защиты, покупку которых сначала блокировал погрязший в коррупции министр Илья Емец, хотевший протянуть поставки через тендерный комитет в обход международных организаций и ProZorro. Теперь же за дело взялся Максим Степанов.
При новом министре на закупки через партнерские организации для Украины выделили лишь часть из выделенных 67 миллионов. Вместо почти 1 миллиона единиц средств защиты Степанов решил провести закупку только 4700 костюмов.
"Покупку средств защиты для медиков Украина ведет не через организации, которые обычно дают низкие цены на такую продукцию, а самостоятельно. Сначало чиновники обратились к своему госпредприятию "Медицинские закупки", чтобы те закупили костюмы. Ориентировочная цена за костюм, на которую рассчитывал МЗ и его руководство, была около 400 грн. Госпредприятие "выторговали" лучшую цену и договорилось с украинским производителем, те поставят костюмы по 245 грн за штуку, или на 40% дешевле за счет большой партии товара. 90 тыс. Костюмов государство должно было заплатить украинскому производителю, у которого до этого уже покупали костюмы волонтеры и отдельные больницы, 22 миллиона гривен. Тендер был проведен в соответствии со всеми требованиями по качеству, ранее опубликованному министерством, и в соответствии с которым закупали костюмы все области, больницы и даже волонтеры. Но министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать документы и покупать костюмы по более низкой цене", - констатировала Устинова.
Вместо того, чтобы экономить 13 с лишним лямов в МОЗ сумели переобъявить тендер и через свой комитет за сутки нашли победителя с ценником в два раза выше предыдйщего - 488 гривен за один костюм. В итоге вместо 22 миллионов государство заплатит 3,48, а количество средств защиты при этом уменьшится с 90 тысяч до 71.
Победила же в тендере компания "Меддив", которая была создана менее чем год назад людьми, которые даже близко не занимались бизнесом. 99% их тендеров связаны с защитой от коронавируса, а закупки, которые у них осуществляет страна, связаны с МВД.
Банчат дельцы китайскими костюмами, которые, были завезены в Украину еще до проведения тендера. То есть, победителя знали задолго до его объявления.
Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 6125 человек. 161 случай инфекции был летальным, а 367 пациентов выздоровели.
Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.\
Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.