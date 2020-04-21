Костюмы и маски на порядок дороже: МОЗ дерибанит миллионы на борьбе с коронавирусом

Степанов заблокировал закупку дешевых средств защиты для медиков

Вместо того, чтобы направить все усилия на спасение медиков и украинцев от китайского коронавируса, высшее руководство министерства здравоохранения нацелено на личное и не только обогащение. Причем в огромных масштабах.

Как написала в статье для "Украинской правды" нардеп Александра Устинова, баталии вокруг государственных закупок для противостояния биологической угрозе продолжаются в МОЗ уже полтора месяца.

Речь идет о костюмах для защиты, покупку которых сначала блокировал погрязший в коррупции министр Илья Емец, хотевший протянуть поставки через тендерный комитет в обход международных организаций и ProZorro. Теперь же за дело взялся Максим Степанов.

При новом министре на закупки через партнерские организации для Украины выделили лишь часть из выделенных 67 миллионов. Вместо почти 1 миллиона единиц средств защиты Степанов решил провести закупку только 4700 костюмов.

"Покупку средств защиты для медиков Украина ведет не через организации, которые обычно дают низкие цены на такую ​​продукцию, а самостоятельно. Сначало чиновники обратились к своему госпредприятию "Медицинские закупки", чтобы те закупили костюмы. Ориентировочная цена за костюм, на которую рассчитывал МЗ и его руководство, была около 400 грн. Госпредприятие "выторговали" лучшую цену и договорилось с украинским производителем, те поставят костюмы по 245 грн за штуку, или на 40% дешевле за счет большой партии товара. 90 тыс. Костюмов государство должно было заплатить украинскому производителю, у которого до этого уже покупали костюмы волонтеры и отдельные больницы, 22 миллиона гривен. Тендер был проведен в соответствии со всеми требованиями по качеству, ранее опубликованному министерством, и в соответствии с которым закупали костюмы все области, больницы и даже волонтеры. Но министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать документы и покупать костюмы по более низкой цене", - констатировала Устинова.

Вместо того, чтобы экономить 13 с лишним лямов в МОЗ сумели переобъявить тендер и через свой комитет за сутки нашли победителя с ценником в два раза выше предыдйщего - 488 гривен за один костюм. В итоге вместо 22 миллионов государство заплатит 3,48, а количество средств защиты при этом уменьшится с 90 тысяч до 71.

Победила же в тендере компания "Меддив", которая была создана менее чем год назад людьми, которые даже близко не занимались бизнесом. 99% их тендеров связаны с защитой от коронавируса, а закупки, которые у них осуществляет страна, связаны с МВД.

Банчат дельцы китайскими костюмами, которые, были завезены в Украину еще до проведения тендера. То есть, победителя знали задолго до его объявления.