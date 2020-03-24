Журналист показал, как аферисты наживаются на коронавирусной панике (ВИДЕО)

Многие предприниматели наживаются за счет паники населения

Пандемия коронавируса COVID-19, и неадекватная реакция властей по подогреву паники среди населения привели к появлению многочисленных махинаторов и аферистов, которые предлагают народу "лекарства от всех болезней" и косят на этом огромные деньги.

Очередную серию проекта "#Неведись" антикоррупционный расследователь Денис Бигус посвятил людям, которые не брезгуют ничем, лишь бы набить свои карманы за счет рядовых украинцев, не знающих, как защититься от болезни.

Пандемию коронавируса почти все население нашей страны встретило с полным отсутствием средств защиты в магазинах и аптеках, поскольку госслужащие офигенно торганули масками и антисептиками в другие страны, а спекулянты выкупили все негосударственные запасы.

Кроме того, Аваков и компания активно сеяли панику, которая способствовала дикости в обществе. И вся эта совокупность обстоятельств привела к тому, что народ готов сметать с полок все, что, как ему кажется, может помочь. Здесь уже на первое место вышли не брезгующие ничем представители фармакологического бизнеса. Так, к примеру, создатели весьма сомнительного по эффективности препарата "Протефлазид" быстро подсуетились и объявили свое творение "способным вылечить SARS-CoV-2". Не далеко от них ушли и разработчики столь же сомнительных таблеток "Декасан", которые также, как и свои коллеги, давали рекламу на ТВ, вводя народ в заблуждение. При этом никто из "фармы" ответственности за свои действия нести не будет.

"В Украине нашли лекарство от коронавируса!", "Убивает вирусы", "Выпей и спасись" эта реклама пролезла даже на центральные каналы. Людям "парят" антивирусные настойки на травах и магические антисептики. Мы разобрали самые раскрученые средства спасения, доход от которых уже превысил 200 млн грн в год. Эти “лекарства" вылечить вас не смогут, зато помогут на вас заработать", - пришел к выводу Бигус.

По состоянию на сегодня коронавирус COVID-19 диагностировали у более 390 тысяч человек. Более 17 тысяч умерли от пневмонии, которую вызывает вирус, и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству заразившихся людей по-прежнему выступает Китай - 81 тысяча человек. На втором месте - Италия, власти которой провтыкали вводить органичительные меры до начала вспышки. Из-за этого менее чем за месяц болезнь распространилась на 63 тысячи людей. Третье место в антирейтинге занимают США с 46 тысячами официально подтвержденных диагнозов.

Позицию Украины по показателю заразившихся узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.