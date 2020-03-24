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Журналист показал, как аферисты наживаются на коронавирусной панике (ВИДЕО)

19:40
Многие предприниматели наживаются за счет паники населения - фото 1
Многие предприниматели наживаются за счет паники населения

Пандемия коронавируса COVID-19, и неадекватная реакция властей по подогреву паники среди населения привели к появлению многочисленных махинаторов и аферистов, которые предлагают народу "лекарства от всех болезней" и косят на этом огромные деньги.

Очередную серию проекта "#Неведись" антикоррупционный расследователь Денис Бигус посвятил людям, которые не брезгуют ничем, лишь бы набить свои карманы за счет рядовых украинцев, не знающих, как защититься от болезни.

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Пандемию коронавируса почти все население нашей страны встретило с полным отсутствием средств защиты в магазинах и аптеках, поскольку госслужащие офигенно торганули масками и антисептиками в другие страны, а спекулянты выкупили все негосударственные запасы.

Кроме того, Аваков и компания активно сеяли панику, которая способствовала дикости в обществе. И вся эта совокупность обстоятельств привела к тому, что народ готов сметать с полок все, что, как ему кажется, может помочь. Здесь уже на первое место вышли не брезгующие ничем представители фармакологического бизнеса. Так, к примеру, создатели весьма сомнительного по эффективности препарата "Протефлазид" быстро подсуетились и объявили свое творение "способным вылечить SARS-CoV-2". Не далеко от них ушли и разработчики столь же сомнительных таблеток "Декасан", которые также, как и свои коллеги, давали рекламу на ТВ, вводя народ в заблуждение. При этом никто из "фармы" ответственности за свои действия нести не будет.

"В Украине нашли лекарство от коронавируса!", "Убивает вирусы", "Выпей и спасись" эта реклама пролезла даже на центральные каналы. Людям "парят" антивирусные настойки на травах и магические антисептики. Мы разобрали самые раскрученые средства спасения, доход от которых уже превысил 200 млн грн в год. Эти “лекарства" вылечить вас не смогут, зато помогут на вас заработать", - пришел к выводу Бигус.

По состоянию на сегодня коронавирус COVID-19 диагностировали у более 390 тысяч человек. Более 17 тысяч умерли от пневмонии, которую вызывает вирус, и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству заразившихся людей по-прежнему выступает Китай - 81 тысяча человек. На втором месте - Италия, власти которой провтыкали вводить органичительные меры до начала вспышки. Из-за этого менее чем за месяц болезнь распространилась на 63 тысячи людей. Третье место в антирейтинге занимают США с 46 тысячами официально подтвержденных диагнозов.

Позицию Украины по показателю заразившихся узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

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