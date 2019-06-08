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Порошенко не хочет войны с Зеленским: названа причина

20:30
Порошенко не хочет войны с Зеленским: названа причина - фото 1
Порошенко не хочет войны с Зеленским: названа причина

Окружение Петра Порошенко отрицает возможность борьбы с президентом Владимиром Зеленском.

Народ все еще любит Зеленского. А Порошенко нет - соцопрос

Об этом заявил глава штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко, объяснив это следующим образом:

"Наши избиратели не хотят борьбы с Зеленским. Наш избиратель скорее обеспокоен уровнем компетенции этой новой команды, которая пришла. Наш избиратель еще озадачен, даже чувствует определённый страх, не приведет ли это к дестабилизации как внутри страны, так и на внешнеполитическом поле. То есть, к потере поддержки международных финансовых организаций и стран-партнеров".

И добавил, что партия Порошенко желает помочь новому режиму.

"Поэтому наш избиратель ждет от нас не войны с Зеленским, а скорее желания помочь или точнее предотвратить возможный сценарий разворота страны", - сказал Березенко.

Напомним, 21 июля состоятся довыборы в Раду. Социологи провели очередной опрос и установили, кто же победит.

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БПП / Солидарность Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости Украина
РБК Украина
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