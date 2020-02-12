У Кучмы назвали новый населенный пункт, откуда отступят ВСУ

Гнутово могут объявить демилитаризированной зоной

В среду, 12 февраля, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны якобы пришли к решению о скором начале "разведения сторон" в Гнутово Донецкой области. Причем участок, откуда вскоре отступят украинские военные, еще недавно подвергался обстрелу со стороны оккупантов.

После заседания ТКГ на своей странице в Facebook о его результатах написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, участок для "разведения" был "практически согласован". Примечательно, что отдать во владения террористов планируют именно тот населенный пункт, который официальный Киев сам же и предложил. При этом Гнутово является стратегически важным населенным пунктом на подступах к Мариуполю. Если боевики без боя получат доступ на позиции в нем, они смогут обстреливать портовый город из тяжелого вооружения.

Впрочем, подобные нюансы, а также постоянные обстрелы и захваты утраченных в результате одностороннего отступления ВСУ на других участках, Зе команду не останавливают - Украина постоянно пытается показать свое "стремление к миру" путем прогибаний под требования РФ.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других, - подчеркнула Олифер. - Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО".

Почему украинская делегация вообще ведет переговоры о каком-то отступлении при наличии всех доказательств нарушений со стороны оккупантов, остается лишь догадываться. Скорее всего, от своих мирных инициатив президент и его подчиненные отказываться не намерены.