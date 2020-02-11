Зеленский назначил боевого генерал-майора "Альфы" представлять Украину в Минске

Украину в ТКГ будет представлять Геннадий Кузнецов

Во вторник, 11 февраля, президент Украины частично продемонстрировал желание отказаться от политики насильственного примирения украинцев с российскими убийцами. Об этом свидетельствует указ о замене в составе делегации нашей страны в Трехсторонней контактной группе.

Как сказано в документе, который лидер Зе команды подписал сегодня днем, вместо бывшей уполномоченной ВР по правам человека Валерии Лутковской в подгруппу по гуманитарным вопросам был назначен Геннадий Кузнецов.

Почему Зеленский внедрил генерал-майора СБУ и бывшего командира спецподразделения "Альфа" в ТКГ, остается только догадываться, ведь действующий при новом президенте состав представителей Украины включал в себя отнюдь не париотично настроенных людей.

При этом возглавлявший Центр спецопераций по борьбе с терроризмом с марта 2014 по январь 2015 Кузнецов, который является кавалером ордена "За мужество" III степени за полученное в зоне АТО ранение, явно выбивается из общей канвы назначений Зеленского.

Лутковскую же президент из состава подгруппы в Минске исключил. А занимала она эту должность с июня прошлого года.

Как известно, следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске должно состояться уже завтра. На нем стороны собираются обсудить новое отступление ВСУ. Называть готовящуюся акцию "разведением сил" после того, как оккупанты фактически захватили Станицу Луганскую, едва ли не каждый день обстреливают Золотое-4 и заняли позиции ВСУ в Петровском, будет некорректно.

Тем не менее, даже после назначения Кузнецова Зеленским говорить о развороте в политике президента слишком рано. Поскольку Сивохи и прочие адепты "русского мира" продолжают свою антиукраинскую деятельность.